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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ 58 دقيقة
Views 1539
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى ثلاث أرباع المتر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو عبدالإله
الله يرحمها ويغفر لها ولجميع موتى المسلمين احمدوا ربكم على النعمة اللي انتم فيها هذي زوجة الملك تشكي من قل المؤنة في ذلك الوقت وهي زوجة ملك فما بالك بحال بقية الناس اللهم لك الحمد والشكر على ما انعمت به علينا من نعم ظاهرة وباطنه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه

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