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رئيس الهلال للجماهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات

Time منذ 4 ساعات
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رئيس الهلال للجماهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات

ماجد محمد (صدى):
رحب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، باللاعبين الجدد، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ابن نافل: " أجدد الترحيب باللاعبين الذين تم التعاقد معهم حديثا فواز الطريس، حبيب الوطيان، لوسيانو ڤييتو إضافة إلى اللاعبين المنضمين في بداية عقديهما الاحترافيين عبدالله الجدعاني وصالح الشهري وأتمنى لهما مع زملائهم التوفيق في إسعاد الجماهير " .

وتابع: " كما أهنئ 12 لاعبًا شابًا انضموا لقائمة محترفي الهلال، وأحثهم على مضاعفة جهودهم وتطوير إمكاناتهم بما يعود بالنفع عليهم واستثمار كافة الفرص المتاحة لهم لتقديم أنفسهم بشكل احترافي يليق بأنفسهم ليكونوا عماد المستقبل في الهلال ".

ووجه رئيس الهلال الشكر الجزيل لكافة اللاعبين الذين غادروا هذا الموسم وساهموا مع زملائهم في تحقيق ما يسعد جماهير الهلال، مضيفا: " دعواتي لهم بدوام التوفيق في حياتهم الرياضية والشخصية " .

وأضاف: " قائمة أبطال الهلال تمتاز بمتوسط أعمار مناسب يضم لاعبين خبرة وشبان مؤهلون للعطاء لسنوات عدة بإحلال متدرج ومهني فنيًا وفق احتياجات الجهاز الفني الذي تخضع اختياراته لمعايير متخصّصة في الاختيار والتحليل الفني باستخدام أحدث التقنيات ".

واستكمل: " مطالب وآراء ومقترحات جماهير الهلال العزيزة محل اهتمام وتقدير الإدارة، ونسعى دائمًا إلى تعاقدات نوعية وفق احتياجات الجهاز الفني لا سيما أن القائمة محددّة بعدد معيّن من اللاعبين " .

واستدرج بقوله: " جماهير الهلال العزيزة، مثلما نراهن على أبطالنا في الملعب، نراهن على وعيكم وذائقتكم الكروية العالية.. التي لا يرضيها سوى الذهب والانجازات ولا غيرها، نملك فريقًا حقّق المجد محليًا وخارجيًا ومثلما أن تدعيمه مهمتنا دعمه مهمتكم " .

واختتم بأن: " الهلال ليس عملًا وقتيًا بل مسيرة تاريخية من العمل بلا توقف، كل جيل يسلّم الراية عالية لمن يتبعه، الهلال وُلد بطلاً، واستمر، وسيبقى -بإذن الله- " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
.M.
قد يكون مختل عقلياً أو قد يكون على صواب يمكن هي صدق تخونه بس تصرفه خاطئ جداً القتل أمر خطير ومحرم وهو الآن جعل أطفاله أيتام بلا أم 😖💔 فيه حلول أخرى غير القتل مثل الطلاق وسحب الأموال منها ، مشكلة البشر أنهم يظنون أن القتل هو الحل الصحيح للإنتقام وهذا هو أكبر خطأ لا طبعاً
ابو عمار
الله يشفيها مما الم بها
ابو عمار
خير ان شاء الله
سعد
عنوان الخبر فيه اسقاط واضح وكمية احتقان وتعصب .. من الواضح جدا ان الكاتب واحد والاسماء المستعاره كثيرة .. أين المهنية يا صدى ؟

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