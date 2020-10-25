بوجبا يتوقف عن اللعب للمنتخب الفرنسي بسبب تصريحات ماكرون المسيئة

وكالات (صدى):
تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول نية نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، للتوقف عن اللعب لمنتخب فرنسا بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة عن الإسلام.
وأفادت مصادر أن الفرنسي بوجبا اعتبر ذلك إهانة له وللمسلمين الفرنسيين خاصة وأن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا.
ويعتنق بوجبا الدين الإسلامي، وقد صرح في وقت سابق، بأن دخوله الإسلام جعله يدرك قيمة الأشياء في الحياة، قائلا: " الإسلام ليس بالصورة التي يراها الجميع، الإرهاب، ما نسمعه في وسائل الإعلام هو شيء آخر عن الحقيقة، إنه شيء جميل، عليك أن تتعرف عليه، يمكن لأي شخص أن يجد أنه على صلة بالإسلام".
وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن وصف الدين الإسلامي بـ " أصل الإرهاب " في أكثر من موقف صريح منه بمعاداة الدين الإسلامي، بالإضافة لتكريمه المعلم الذي نشر الصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى.