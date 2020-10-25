الأعداد السابقة للصحيفة

بوجبا يتوقف عن اللعب للمنتخب الفرنسي بسبب تصريحات ماكرون المسيئة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1444
بوجبا يتوقف عن اللعب للمنتخب الفرنسي بسبب تصريحات ماكرون المسيئة

وكالات (صدى):
تداولت في الساعات القليلة الماضية، أنباء حول نية نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، للتوقف عن اللعب لمنتخب فرنسا بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة عن الإسلام.

وأفادت مصادر أن الفرنسي بوجبا اعتبر ذلك إهانة له وللمسلمين الفرنسيين خاصة وأن الإسلام هو الديانة الثانية في فرنسا.

ويعتنق بوجبا الدين الإسلامي، وقد صرح في وقت سابق، بأن دخوله الإسلام جعله يدرك قيمة الأشياء في الحياة، قائلا: " الإسلام ليس بالصورة التي يراها الجميع، الإرهاب، ما نسمعه في وسائل الإعلام هو شيء آخر عن الحقيقة، إنه شيء جميل، عليك أن تتعرف عليه، يمكن لأي شخص أن يجد أنه على صلة بالإسلام".

وكان الرئيس الفرنسي، قد أعلن وصف الدين الإسلامي بـ " أصل الإرهاب " في أكثر من موقف صريح منه بمعاداة الدين الإسلامي، بالإضافة لتكريمه المعلم الذي نشر الصور المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فنانة غير معروفة و اول مرا اسمع اسمها تريد الشهرة بأبراز مفاتنها حسبي الله و نعم الوكيل
نجاة محمد
يارب ان شاء الله
زاير. ..
ههههههههههه واضح الدين الجديد أهم شيء ليس مسلم ولا لى شرع ولا منهج ولا أخلاق ولا رب ولا رسول حسب مايقول ترانب
د محمد ماجد بخش
علاقة الشحنة بالكتلة هي بالتأكيد المرجح المحقق : علاقة تمثيل عدد الذرات في الفراغ حيث وحدة العنصر المغناطيسية ممثلة لوحدة تمثيل مركز الثقل المغناطيسي المكافيء ومحيطه الفراغي المغناطيسي المناظر.
سبحان الله
الله أعلم وش صار دينك ولكن لا تلعب بدين حسب مصالحك الشخصيه والله قال إنما جزاء من يحارب الله ورسوله أن يقتلو .... ماقال اعطيهم باقت ورد والملحد واضح في كلامه محاربت الرسول صلى الله وسلم والإسلام وكل واحد يدافع عن دينه لكم دينكم ولنا دين انتى مع دينك وإحنا مع ديننا

أخر الأخبار

بوجبا يتوقف عن اللعب للمنتخب الفرنسي بسبب تصريحات ماكرون المسيئة
بوجبا يتوقف عن اللعب للمنتخب الفرنسي بسبب تصريحات ماكرون المسيئة
Time منذ 18 دقيقة Views 1444
بالفيديو..أمير عسير عن نسبة السيطرة على حريق تنومة: " الباقي رماد وجمر "
بالفيديو..أمير عسير عن نسبة السيطرة على حريق تنومة: " الباقي رماد وجمر "
Time منذ 40 دقيقة Views 1396
بالفيديو..مواطن يوثق استغلال عطل كاميرا ساهر لقطع الإشارة بنجران
بالفيديو..مواطن يوثق استغلال عطل كاميرا ساهر لقطع الإشارة بنجران
Time منذ ساعة Views 1616
التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت المدنيين بالمملكة
التحالف: تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت المدنيين بالمملكة
Time منذ ساعة Views 1674
رئيس الهلال للجمهاهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات
رئيس الهلال للجمهاهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات
Time منذ ساعة Views 1785
النصر يؤكد انفراد «صدى و يُطيح بـ«موسى» لاستعادة بيتروس
النصر يؤكد انفراد «صدى و يُطيح بـ«موسى» لاستعادة بيتروس
Time منذ ساعتين Views 2385
" المرور " يضبط قائد مركبة تفاخر بتجاوز السرعة المحددة وتعريض حياة الأخرين للخطر
" المرور " يضبط قائد مركبة تفاخر بتجاوز السرعة المحددة وتعريض حياة الأخرين للخطر
Time منذ ساعتين Views 1630
الأمير خالد بن طلال : تعاقدات الهلال ليست للتخريب
الأمير خالد بن طلال : تعاقدات الهلال ليست للتخريب
Time منذ ساعتين Views 627
«القحطاني» يوجه رسالة إلى «العابد»: أعلم حجم تضحياتك
«القحطاني» يوجه رسالة إلى «العابد»: أعلم حجم تضحياتك
Time منذ ساعتين Views 2089
القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم في عدد من قضايا السلب بمكة
القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم في عدد من قضايا السلب بمكة
Time منذ ساعتين Views 1621