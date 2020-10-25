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بالفيديو..مواطن يوثق استغلال عطل كاميرا ساهر لقطع الإشارة بنجران
منذ ساعة
1616
نجران (صدى):
تعرض جهاز الرصد الآلي " ساهر " بإشارة الصناعية بمنطقة نجران لعطل.
ووثق مواطن استغلال قائدي المركبات للعطل، بقطع الإشارة مما يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
فنانة غير معروفة و اول مرا اسمع اسمها تريد الشهرة بأبراز مفاتنها حسبي الله و نعم الوكيل
نجاة محمد
يارب ان شاء الله
زاير. ..
ههههههههههه واضح الدين الجديد أهم شيء ليس مسلم ولا لى شرع ولا منهج ولا أخلاق ولا رب ولا رسول حسب مايقول ترانب
د محمد ماجد بخش
علاقة الشحنة بالكتلة هي بالتأكيد المرجح المحقق : علاقة تمثيل عدد الذرات في الفراغ حيث وحدة العنصر المغناطيسية ممثلة لوحدة تمثيل مركز الثقل المغناطيسي المكافيء ومحيطه الفراغي المغناطيسي المناظر.
سبحان الله
الله أعلم وش صار دينك ولكن لا تلعب بدين حسب مصالحك الشخصيه والله قال إنما جزاء من يحارب الله ورسوله أن يقتلو .... ماقال اعطيهم باقت ورد والملحد واضح في كلامه محاربت الرسول صلى الله وسلم والإسلام وكل واحد يدافع عن دينه لكم دينكم ولنا دين انتى مع دينك وإحنا مع ديننا
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