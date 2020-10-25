الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الهلال للجمهاهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات

Time منذ 9 دقائق
Views 1239
رئيس الهلال للجمهاهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات

ماجد محمد (صدى):
رحب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، باللاعبين الجدد، وذلك تزامنًا مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقال ابن نافل: " أجدد الترحيب باللاعبين الذين تم التعاقد معهم حديثا فواز الطريس، حبيب الوطيان، لوسيانو ڤييتو إضافة إلى اللاعبين المنضمين في بداية عقديهما الاحترافيين عبدالله الجدعاني وصالح الشهري وأتمنى لهما مع زملائهم التوفيق في إسعاد الجماهير " .

وتابع: " كما أهنئ 12 لاعبًا شابًا انضموا لقائمة محترفي الهلال، وأحثهم على مضاعفة جهودهم وتطوير إمكاناتهم بما يعود بالنفع عليهم واستثمار كافة الفرص المتاحة لهم لتقديم أنفسهم بشكل احترافي يليق بأنفسهم ليكونوا عماد المستقبل في الهلال ".

ووجه رئيس الهلال الشكر الجزيل لكافة اللاعبين الذين غادروا هذا الموسم وساهموا مع زملائهم في تحقيق ما يسعد جماهير الهلال، مضيفا: " دعواتي لهم بدوام التوفيق في حياتهم الرياضية والشخصية " .

وأضاف: " قائمة أبطال الهلال تمتاز بمتوسط أعمار مناسب يضم لاعبين خبرة وشبان مؤهلون للعطاء لسنوات عدة بإحلال متدرج ومهني فنيًا وفق احتياجات الجهاز الفني الذي تخضع اختياراته لمعايير متخصّصة في الاختيار والتحليل الفني باستخدام أحدث التقنيات ".

واستكمل: " مطالب وآراء ومقترحات جماهير الهلال العزيزة محل اهتمام وتقدير الإدارة، ونسعى دائمًا إلى تعاقدات نوعية وفق احتياجات الجهاز الفني لا سيما أن القائمة محددّة بعدد معيّن من اللاعبين " .

واستدرج بقوله: " جماهير الهلال العزيزة، مثلما نراهن على أبطالنا في الملعب، نراهن على وعيكم وذائقتكم الكروية العالية.. التي لا يرضيها سوى الذهب والانجازات ولا غيرها، نملك فريقًا حقّق المجد محليًا وخارجيًا ومثلما أن تدعيمه مهمتنا دعمه مهمتكم " .

واختتم بأن: " الهلال ليس عملًا وقتيًا بل مسيرة تاريخية من العمل بلا توقف، كل جيل يسلّم الراية عالية لمن يتبعه، الهلال وُلد بطلاً، واستمر، وسيبقى -بإذن الله- " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

قوقاز
ههههههه دهن السير
عدو الخونة
شرحك شرح الخول اعلاك
عدو الخونة
وطي واركع ياواطي عند ردي على زميلك في حرملك السلطان احمد اسفله واثغي هناك
آخر المشوار
. 〆⌒⌒ヽ 彡 / / / 入ヽ / / ＿ ＿ ミ ) d ａ ａ ミ ) ｜ " ι " | ) ) ＼ ー 人 ) / ` ー′ ゝ / Ｖ ) / /__ ｙ / (_____ミ__/ /
ابوسلطان
ماذكر في القران الكريم فهو مفيد اتركه عن جامعة وعلماء الطب

أخر الأخبار

رئيس الهلال للجمهاهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات
رئيس الهلال للجمهاهير: نراهن على ذائقتكم الكروية التي لا يرضيها سوى الذهب والإنجازات
Time منذ 9 دقائق Views 1239
النصر يؤكد انفراد «صدى و يُطيح بـ«موسى» لاستعادة بيتروس
النصر يؤكد انفراد «صدى و يُطيح بـ«موسى» لاستعادة بيتروس
Time منذ 38 دقيقة Views 1895
" المرور " يضبط قائد مركبة تفاخر بتجاوز السرعة المحددة وتعريض حياة الأخرين للخطر
" المرور " يضبط قائد مركبة تفاخر بتجاوز السرعة المحددة وتعريض حياة الأخرين للخطر
Time منذ 42 دقيقة Views 1491
الأمير خالد بن طلال : تعاقدات الهلال ليست للتخريب
الأمير خالد بن طلال : تعاقدات الهلال ليست للتخريب
Time منذ 45 دقيقة Views 437
«القحطاني» يوجه رسالة إلى «العابد»: أعلم حجم تضحياتك
«القحطاني» يوجه رسالة إلى «العابد»: أعلم حجم تضحياتك
Time منذ 50 دقيقة Views 1730
القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم في عدد من قضايا السلب بمكة
القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم في عدد من قضايا السلب بمكة
Time منذ 55 دقيقة Views 1525
تعليق رئيس نادي الشباب خالد البلطان مع بعد انضمام نواف العابد للشباب
تعليق رئيس نادي الشباب خالد البلطان مع بعد انضمام نواف العابد للشباب
Time منذ ساعة Views 445
رائد الغامدي ينضم للنصر رسميًا كأخر صفقات الميركاتو الصيفي
رائد الغامدي ينضم للنصر رسميًا كأخر صفقات الميركاتو الصيفي
Time منذ ساعة Views 1735
وليد الفراج : أحمد موسى أغلى صفقة في تاريخ الأندية السعودية ورد محمد العنزي
وليد الفراج : أحمد موسى أغلى صفقة في تاريخ الأندية السعودية ورد محمد العنزي
Time منذ ساعة Views 616
ماكرون يغرد بالعربية بعد أزمة الإساءة للنبي:" لا شئ يجعلنا نتراجع "
ماكرون يغرد بالعربية بعد أزمة الإساءة للنبي:" لا شئ يجعلنا نتراجع "
Time منذ ساعة Views 2522