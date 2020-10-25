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القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم في عدد من قضايا السلب بمكة

Time منذ 55 دقيقة
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القبض على ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة لتورطهم في عدد من قضايا السلب بمكة

جدة (صدى):
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت - بفضل الله - من القبض على (ثلاثة أشخاص من الجنسية الأثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب عدد من قضايا السلب تحت تهديد السلاح، وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومتهم رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم.

وقدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي ( 54300) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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قوقاز
ههههههه دهن السير
عدو الخونة
شرحك شرح الخول اعلاك
عدو الخونة
وطي واركع ياواطي عند ردي على زميلك في حرملك السلطان احمد اسفله واثغي هناك
آخر المشوار
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ابوسلطان
ماذكر في القران الكريم فهو مفيد اتركه عن جامعة وعلماء الطب

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