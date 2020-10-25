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بالفيديو..أساليب تلاعب الشركات في المنتجات

Time منذ ساعة
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بالفيديو..أساليب تلاعب الشركات في المنتجات

عادل الحربي (صدى):
كشف مورد الأغذية، عمر الدوسري، اليوم السبت، أساليب تلاعب الشركات باستخدام مسميات ومكونات المواد الغذائية المصنعة.

وقال الدوسري خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" : تذكر الشركات في إعلانها عن النتج إنه طازج وطبيعي، حيث أن ذكر هاتين الكلمتين على المنتج يفترض أنه مصنع دون أي إضافات، ولكن يحدث العكس.

 

واستعرض الدوسري إحدى الحالات لمنتج قشدة يُكتب عليه كلمة "طازج"، مشيرًا إلى أنه ورغم ذلك يدخل في مكوناته وعملية تصنيعه مواد أخرى مما يعني أنه افتقد خواص كلمة "طازج".

 

وأضاف : راقبوا إعلانات السلع الغذائية، إذا روقبت الإعلانات في السوشيال ميديا والتلفزيون سوف تحل الكثير من مشاكلنا.

أكد على ضرورة مراقبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ "مسميات" المنتجات الغذائية بشكل أكبر، بحيث يعكس الاسم مكونات المنتج بالضبط.

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أحدث التعليقات

قوقاز
ههههههه دهن السير
عدو الخونة
شرحك شرح الخول اعلاك
عدو الخونة
وطي واركع ياواطي عند ردي على زميلك في حرملك السلطان احمد اسفله واثغي هناك
آخر المشوار
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ابوسلطان
ماذكر في القران الكريم فهو مفيد اتركه عن جامعة وعلماء الطب

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