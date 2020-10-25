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إغلاق باب الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين

Time منذ ساعة
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إغلاق باب الانتقالات الصيفية في دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
انتهت فترة الانتقالات الصيفية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترمين رسميا، بعد أن استمرت 71 يوما.

ودعمت جميع الأندية صفوفها بعدد من اللاعبين المميزين للمساهمة في تقديم مستوى مميز والمنافسة على البطولات المحلية خلال الموسم الجديد.

ومن أبرز الصفقات، أعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع الغاني صامويل أوسو، جناح الفيحاء، قبل ساعات من إغلاق باب الميركاتو الصيفي، وتعاقد النصر مع رائد الغامدي مهاجم نادي الرائد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة

كما أعلن نادي الاتحاد تعاقده مع أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش، وتعاقد نادي الفيصلي مع أحمد أشرف لاعب نادي الهلال، لمدة 4 مواسم قادمة، كما أعلن نادي الشباب تعاقده مع جناح نادي الهلال، نواف العابد، لمدة 3 مواسم.

وأنهى الرائد إجراءات التعاقد مع عبد الفتاح آدم مهاجم النصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، كما إدارة نادي الفتح، جددت عقد لاعب خط الوسط بصفوف الفريق، محمد السعيد، لموسمين إضافيين، ليستمر عقده حتى 2024.

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أحدث التعليقات

قوقاز
ههههههه دهن السير
عدو الخونة
شرحك شرح الخول اعلاك
عدو الخونة
وطي واركع ياواطي عند ردي على زميلك في حرملك السلطان احمد اسفله واثغي هناك
آخر المشوار
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ابوسلطان
ماذكر في القران الكريم فهو مفيد اتركه عن جامعة وعلماء الطب

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