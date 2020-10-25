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بالفيديو.. الاتحاد يضم أحمد حجازي رسميًا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الاتحاد يضم أحمد حجازي رسميًا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الاتحاد، رسميًا عن تعاقده مع المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي.

وقال رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي: " بعد توفيق الله عز وجل تكتمل اليوم صفقتنا الأخيرة من صيفية العميد رغم الصعوبة والظروف المحيطة بنا إلا أنه تعاهدنا جميعا أن نلبي كافة إحتياجات الفريق الأول والألعاب المختلفة الأخرى ولم نذخر جهدا أو مالا في تحقيق هذه الغاية جمهور العميد نتمنى دعمكم والوقوف بجانبنا كماتعودنا دائما ".

يذكر أن "صدى" كانت قد كشفت أن عقد "حجازي" تضمن راتبًا أسبوعيًا له بقيمة 70 ألف جنيهًا إسترلينيًا، وذلك لمدة موسم واحد فقط بنظام الإعارة.

وأوضح تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن "حجازي" سينتقل لموسم واحد فقط على سبيل الإعارة، بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني، مع أحقية شراءه بعد نهاية الإعارة لمدة ثلاث سنوات.

وسينضم "حجازي" إلى قائمة المحترفين الأجانب للموسم الحالي للاتحاد وهم برونو أوفيني، برونو هنريكي، رومارينو، ألكسندر بريجرفيتش، مارسيليو غروهي، كريم الأحمدي، جاي رودريغيز.

وكان الاتحاد قد تعاقد رسميًا هذا الموسم مع كل من: عمر هوساوي، وعبدالعزيز الجبرين، وحمد آل منصور، والبرازيلي برونو هنريكي.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الأهلي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يشار إلى أن الاتحاد قد انهزم من الاتفاق في الجولة الأولى، وتعادل مع الفتح في الجولة الثانية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء تكون ايام حكمك تنتهي قريبا
ابو محمد 😎 ✍️
بدأ حقدهم يحرق أضلعهم في صدورهم ، فيتقيئون لهيبه في وجوه بعضهم البعض .. .. ولن يضرنا منه شيء .. بإذن الله ..
QLQ
... الاخونجية وضعيه الخنافس
تحيه للفنانه احلام والمشايخ وصحيفة المرصد
ملاحظ بعد الفنانه احلام استنكرت تبعها المشايخ الله يوفقها والمشايخ ويهزم ماكرون ومن معه
منصور
أحسنت

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