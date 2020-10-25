شاهد.. " الأناضول " تفضح نفسها بنشر فيديو مُفبرك من متجر قطري خالِ

وكالات (صدى):
تُحاول وسائل الإعلام التركية، بشتى الطرق، تصدير صورة مغلوطة عن عدم تأثرها بمقاطعة الشعب السعودي للمنتجات التركية، باستخدام لُعبتها "قطر".
ونشرت وكالة الأناضول للأنباء التي لا تتوانى في نشر الأكاذيب مثلها مثل وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي، خبرًا يفيد بإقبال المتسوقين على متجر قطري "خالٍ" يبيع المنتجات التركية.
وزعمت الوكالة، أن المتجر القطري يشهد إقبالا كبيرا على المنتجات التركية، وأرفقت مع الخبر فيديو للتأكيد على الإقبال إلا أن المقطع أظهر عدم وجود متسوقين عدا العاملين في المتجر.
وتحاول الوكالة دعم المنتجات التركية في قطر بعد الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية التي بدأت في المملكة وامتدت إلى الإمارات ومصر والمغرب وتونس.
وكانت المتاجر الكبرى في المملكة أعلنت عن توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية، على خلفية المشاركة في حملة " المقاطعة للمنتجات التركية " التي تصدرت التريند السعودي لعدة أيام، واصفين تلك المشاركة بـ" الواجب الوطني ".