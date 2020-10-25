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شاهد.. " الأناضول " تفضح نفسها بنشر فيديو مُفبرك من متجر قطري خالِ

Time منذ 59 دقيقة
Views 1824
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شاهد.. " الأناضول " تفضح نفسها بنشر فيديو مُفبرك من متجر قطري خالِ

وكالات (صدى):
تُحاول وسائل الإعلام التركية، بشتى الطرق، تصدير صورة مغلوطة عن عدم تأثرها بمقاطعة الشعب السعودي للمنتجات التركية، باستخدام لُعبتها "قطر".

ونشرت وكالة الأناضول للأنباء التي لا تتوانى في نشر الأكاذيب مثلها مثل وسائل الإعلام التابعة للنظام التركي، خبرًا يفيد بإقبال المتسوقين على متجر قطري "خالٍ" يبيع المنتجات التركية.

وزعمت الوكالة، أن المتجر القطري يشهد إقبالا كبيرا على المنتجات التركية، وأرفقت مع الخبر فيديو للتأكيد على الإقبال إلا أن المقطع أظهر عدم وجود متسوقين عدا العاملين في المتجر.

وتحاول الوكالة دعم المنتجات التركية في قطر بعد الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية التي بدأت في المملكة وامتدت إلى الإمارات ومصر والمغرب وتونس.

وكانت المتاجر الكبرى في المملكة أعلنت عن توقفها عن استيراد وبيع المنتجات التركية، على خلفية المشاركة في حملة " المقاطعة للمنتجات التركية " التي تصدرت التريند السعودي لعدة أيام، واصفين تلك المشاركة بـ" الواجب الوطني ".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء تكون ايام حكمك تنتهي قريبا
ابو محمد 😎 ✍️
بدأ حقدهم يحرق أضلعهم في صدورهم ، فيتقيئون لهيبه في وجوه بعضهم البعض .. .. ولن يضرنا منه شيء .. بإذن الله ..
QLQ
... الاخونجية وضعيه الخنافس
تحيه للفنانه احلام والمشايخ وصحيفة المرصد
ملاحظ بعد الفنانه احلام استنكرت تبعها المشايخ الله يوفقها والمشايخ ويهزم ماكرون ومن معه
منصور
أحسنت

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