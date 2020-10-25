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إصابة البرازيلي رونالدينيو بفيروس كورونا " فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 1693
إصابة البرازيلي رونالدينيو بفيروس كورونا " فيديو " 

وكالات (صدى):
أعلن اللاعب البرازيلي رونالدينيو نجم فريق برشلونة السابق، عن إصابته بفيروس كورونا.

وعرض رونالدينيو فيديو قال فيه إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وإنه في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.

وأوضح رونالدينيو: سألتزم الحجر المنزلي والعزلة حتى يتم التأكد من سلبية الاختبارات.

وكان الملقب بساحر السامبا أعطى ظهوره في الليجا بطابع خاص، حمل على عاتقيه جيل ذهبي لبرشلونة وتمكن خلاله النادي الكتالوني من العودة لطريق البطولات وخاصة القارية، فبعد غياب قرابة الـ14 عامًا توج البلوجرانا بثاني بطولاتهم من دوري أبطال أوروبا، بخلاف 4 بطولات محلية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ان شاء تكون ايام حكمك تنتهي قريبا
ابو محمد 😎 ✍️
بدأ حقدهم يحرق أضلعهم في صدورهم ، فيتقيئون لهيبه في وجوه بعضهم البعض .. .. ولن يضرنا منه شيء .. بإذن الله ..
QLQ
... الاخونجية وضعيه الخنافس
تحيه للفنانه احلام والمشايخ وصحيفة المرصد
ملاحظ بعد الفنانه احلام استنكرت تبعها المشايخ الله يوفقها والمشايخ ويهزم ماكرون ومن معه
منصور
أحسنت

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