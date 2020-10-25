إصابة البرازيلي رونالدينيو بفيروس كورونا " فيديو " 

وكالات (صدى):
أعلن اللاعب البرازيلي رونالدينيو نجم فريق برشلونة السابق، عن إصابته بفيروس كورونا.
وعرض رونالدينيو فيديو قال فيه إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وإنه في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن.
وأوضح رونالدينيو: سألتزم الحجر المنزلي والعزلة حتى يتم التأكد من سلبية الاختبارات.
وكان الملقب بساحر السامبا أعطى ظهوره في الليجا بطابع خاص، حمل على عاتقيه جيل ذهبي لبرشلونة وتمكن خلاله النادي الكتالوني من العودة لطريق البطولات وخاصة القارية، فبعد غياب قرابة الـ14 عامًا توج البلوجرانا بثاني بطولاتهم من دوري أبطال أوروبا، بخلاف 4 بطولات محلية.