عبدالرحمن بن مساعد لـ"العابد":" ما قدمته للهلال لا يمكن نسيانه"

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على أن اللاعب نواف العابد، من أفضل اللاعبين موهبة وإمكانيات.
وقال بن مساعد :" ما قدمته مع الهلال والمنتخب لا يمكن أن يُنسى..عرفتك عن قرب وعرفت فيك العزيمة والإنتماء والإخلاص للفريق والطيبة والمرجلة ".
وأضاف : " أنت من أفضل اللاعبين موهبة وإمكانات ولا زال لديك ماتقدمه بانتقالك للنادي العريق الشباب ولدي ثقة أنك ستعود بقوة للمنتخب من خلاله.. الله يوفقك ".
ويذكر أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، وقعت عقدا احترافيا مع اللاعب نواف العابد لمدة 3سنوات، قادما من نادي الهلال.