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"الإرياني" يحذر من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر

Time منذ 30 دقيقة
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"الإرياني" يحذر من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر

فهمي محمد (صدى):
حذر وزير الإعلام اليمني معكر الأرياني من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر تسببها ناقلة النفط صافر، مطالبا الأمم المتحدة بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎صافر على اليمن.

وقال الأرياني في حسابه عبر تويتر: "‏بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الاشهر الماضية في إقناع مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط ‎صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة والتي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثةللأقمار الصناعية".

وأضاف:" ‏تواصل مليشيا الحوثي منذ اعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون اي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار او غرق الناقلة وتسرب اكثر من مليون برميل نفط الى البحر الاحمر".

وأكد الأرياني أن ‏المجتمع الدولي ومجلس الامن الذي يتحمل المسؤلية الرئيسية عن صون الامن والسلم الدوليين مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة ‎صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Sami
توكل بس حدك دوري اولى
عدو الخونة
الله يهديك ياشيخ صالح ليه مانتظرت فساوي وافي كرمك الله والمسلمين او توجيهات عبدول او مسخرة للللل او تخرصات الطاي او الكاهن الاكبر القرضي او الجرو الريسوني وتخرصات زعيط ومعيط من كلاب قطر والمجوس والمغول لاجل يخبروك ما يجب عليك ان تقول؟ هو انت ماتعرف انهم متعددي الخباثات وعندهم قدرات خيالية بالهذرمة والاستهزاء في كل المجالات؟ او ماتعرف انهم مسكتينك او مضغوط عليك انت وبقية العلماء؟ كحسين الشيخ وبندر بليلة وغيرهم؟ فتواك ياشيخ غفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين لا تتناسب مع فكه الواكع والموجة الموجهة وما يريد القطيع؟ انهم يثنون صدورهم عما اشاعه ابي بن سلول في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا سيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى نهاه الله وبتعامون عن ذلك؟ بالامس هنا بنفس الصحيفة كان المغولي التركي يقول ان اردوغان سيهزم الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام لو ترشح امامه ولم نرى كلابة النار ترد عليه كما ينابحون الان لان المغولي كان من طرف سلطانهم الذي يوفر لهم الفحول وييصدر لهم الفتاوي الشرعية حسب ملة القرضي وسلطانه المغولي ليحكون ادبارهم في مناخات تؤمن شذوذهم هناك بتركيا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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