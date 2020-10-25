"الإرياني" يحذر من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر

فهمي محمد (صدى):
حذر وزير الإعلام اليمني معكر الأرياني من كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر تسببها ناقلة النفط صافر، مطالبا الأمم المتحدة بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن.
وقال الأرياني في حسابه عبر تويتر: "بات واضحا فشل كل المساعي الدولية التي بذلت طيلة الاشهر الماضية في إقناع مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بالسماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتقييم وضع خزان ناقلة النفط صافر واحتواء مخاطر انفجار أو تسرب أو غرق الناقلة والتي ظهرت مؤشراتها بوضوح في صور حديثةللأقمار الصناعية".
وأضاف:" تواصل مليشيا الحوثي منذ اعوام تلاعبها بالملف ومحاولة توظيفه لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية دون اي اكتراث بالنتائج الكارثية البيئية والاقتصادية المروعة والخسائر التي تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات في حال انفجار او غرق الناقلة وتسرب اكثر من مليون برميل نفط الى البحر الاحمر".
وأكد الأرياني أن المجتمع الدولي ومجلس الامن الذي يتحمل المسؤلية الرئيسية عن صون الامن والسلم الدوليين مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الكارثة المحتملة التي ستلقى بظلالها لعشرات السنين القادمة، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لاحتواء مخاطر الناقلة صافر على اليمن والإقليم وخطوط الملاحة الدولية