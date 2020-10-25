خالد الغامدي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

ماجد محمد (صدى):
أعلن لاعب نادي الشباب، خالد الغامدي، عن إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف.
وقال "الغامدي":" سنتين من الصبر والجد والعمل والاجتهاد، عودة للرياض بنادي كبير كالشباب، فرحة ورغبة وطموح كبير في بداية المشوار، ومن ثم إصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف، الحمدلله في السرّاء والضرّاء، لا تحرموني دعواتكم الصادقة" .
يذكر أن لاعب الشباب، كان قد تعرّض إلى إصابة قوية أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة الرائد، مساء الجمعة، بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني.
وأنهى التعادل الإيجابي أحداث مباراة الشباب مع الرائد، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.