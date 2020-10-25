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كبار العلماء: الإساءة إلى النبي (ص) لن يضره شيئًا

Time منذ 57 دقيقة
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كبار العلماء: الإساءة إلى النبي (ص) لن يضره شيئًا

الرياض (صدى):
شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وقالت في بيان لها اليوم:" إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمتّ إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة.

وأوضح البيان أن الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى:( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم).

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية، قال الله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين). وقال سبحانه( إن شانئك هو الأبتر).

وواجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Sami
توكل بس حدك دوري اولى
عدو الخونة
الله يهديك ياشيخ صالح ليه مانتظرت فساوي وافي كرمك الله والمسلمين او توجيهات عبدول او مسخرة للللل او تخرصات الطاي او الكاهن الاكبر القرضي او الجرو الريسوني وتخرصات زعيط ومعيط من كلاب قطر والمجوس والمغول لاجل يخبروك ما يجب عليك ان تقول؟ هو انت ماتعرف انهم متعددي الخباثات وعندهم قدرات خيالية بالهذرمة والاستهزاء في كل المجالات؟ او ماتعرف انهم مسكتينك او مضغوط عليك انت وبقية العلماء؟ كحسين الشيخ وبندر بليلة وغيرهم؟ فتواك ياشيخ غفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين لا تتناسب مع فكه الواكع والموجة الموجهة وما يريد القطيع؟ انهم يثنون صدورهم عما اشاعه ابي بن سلول في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا سيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى نهاه الله وبتعامون عن ذلك؟ بالامس هنا بنفس الصحيفة كان المغولي التركي يقول ان اردوغان سيهزم الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام لو ترشح امامه ولم نرى كلابة النار ترد عليه كما ينابحون الان لان المغولي كان من طرف سلطانهم الذي يوفر لهم الفحول وييصدر لهم الفتاوي الشرعية حسب ملة القرضي وسلطانه المغولي ليحكون ادبارهم في مناخات تؤمن شذوذهم هناك بتركيا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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