اتحاد الكرة يعلن عن موعد قرعة كأس خادم الحرمين

طلال الغامدي (صدى):
اعتمد اتحاد كرة القدم إجراء مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021 يوم الاثنين الموافق الثانيمن شهر نوفمبر القادم وذلك بالقاعة الرئيسية لنادي الخطوط السعودية في الخالدية بجدة.
وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين " 16 ناديا " وهي " الاتفاق، الأهلي، الرائد، الفتح،الفيصلي، الشباب، الهلال، التعاون، القادسية، الوحدة، الاتحاد، أبها، ضمك، النصر، الباطن، والعين ".
ويأتي إقامة القرعة في مقر نادي الخطوط السعودية تقديرا من الاتحاد للشراكة المتميزة مع الناقل الوطني الخطوط السعودية.