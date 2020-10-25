الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد

Time منذ 7 دقائق
Views 1225
تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد

نواف السالم (صدى):
تستعد إدارة نادي الاتحاد، إلى ضم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش أبيون الإنجليزي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وكشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية ترجمته "صدى"، تفاصيل عقد اللاعب، إذ عرض نادي الاتحاد على اللاعب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 70 ألف جنيه استرليني.

وأوضح التقرير، أن "حجازي" سينتقل لموسم واحد فقط على سبيل الإعارة، بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني، مع أحقية شراءه بعد نهاية الإعارة لمدة ثلاث سنوات.

وكانت إدارة الاتحاد، قد أرسلت العقود إلى أحمد حجازي في انتظار توقيعه، بعد أخذ موافقته وموافقة إدارة ناديه على العرض.

ولعب "حجازي" البالغ 29 عامًا من العمر، دورًا بسيطًا في صعود وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فيما تبقى موسمين فقط في عقده مع الفريق الإنجليزي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد
تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد
Time منذ 7 دقائق Views 1225
صدم المذيعة بطلبه للزواج من أربع نساء
صدم المذيعة بطلبه للزواج من أربع نساء
Time منذ 11 دقيقة Views 344
مضاربة بين مصريين وسوريين في الكويت
مضاربة بين مصريين وسوريين في الكويت
Time منذ 12 دقيقة Views 293
قرد يفاجئ مواطن
قرد يفاجئ مواطن
Time منذ 13 دقيقة Views 249
" الموارد البشرية " تكشف عن ضوابط منح تصريح العمل المؤقت 
" الموارد البشرية " تكشف عن ضوابط منح تصريح العمل المؤقت 
Time منذ 21 دقيقة Views 1414
تكنولوجيا جديدة من جاكوار لاند روڤر لتطوير سيارات المستقبل 
تكنولوجيا جديدة من جاكوار لاند روڤر لتطوير سيارات المستقبل 
Time منذ 32 دقيقة Views 1194
"نواف العابد" شبابياً لثلاثة أعوام
"نواف العابد" شبابياً لثلاثة أعوام
Time منذ 39 دقيقة Views 1795
شاهد.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر سفير
شاهد.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر سفير
Time منذ 43 دقيقة Views 1522
شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه
شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه
Time منذ 51 دقيقة Views 1802
بلاغ يقود المرور لضبط قائد مركبة قطع الطريق بالخبر
بلاغ يقود المرور لضبط قائد مركبة قطع الطريق بالخبر
Time منذ 56 دقيقة Views 1585