تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد

نواف السالم (صدى):
تستعد إدارة نادي الاتحاد، إلى ضم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع وست بروميتش أبيون الإنجليزي، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية 2020.
وكشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية ترجمته "صدى"، تفاصيل عقد اللاعب، إذ عرض نادي الاتحاد على اللاعب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 70 ألف جنيه استرليني.
وأوضح التقرير، أن "حجازي" سينتقل لموسم واحد فقط على سبيل الإعارة، بمبلغ 4 مليون جنيه إسترليني، مع أحقية شراءه بعد نهاية الإعارة لمدة ثلاث سنوات.
وكانت إدارة الاتحاد، قد أرسلت العقود إلى أحمد حجازي في انتظار توقيعه، بعد أخذ موافقته وموافقة إدارة ناديه على العرض.
ولعب "حجازي" البالغ 29 عامًا من العمر، دورًا بسيطًا في صعود وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، فيما تبقى موسمين فقط في عقده مع الفريق الإنجليزي.