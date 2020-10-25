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5 رسائل مؤثرة من أحمد أشرف للهلال: «لا أطيق الوداع»

Time منذ ساعة
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5 رسائل مؤثرة من أحمد أشرف للهلال: «لا أطيق الوداع»

طلال الغامدي (صدى):
وجه لاعب الهلال أحمد أشرف، اليوم الأحد، عدد من الرسائل المؤثرة إلى الأزرق وإدارته ولاعبيه والجمهور، قبل رحيله إلى الفيصلي.

وقال اللاعب في رسالته الأولى عبر "تويتر" :""لا اطيق الوداع اطلاقاً لكن تلك هي حال كرة القدم ، اودع اليوم بيتي الاول نادي الهلال بكل محبة وتقدير واحترام المكان الذي كان فيه ظهوري الاول بعد توفيق الله ".

ووجه رسالة لرؤساء الفريق، قائلا : "اشكر رؤوساء واعضاء مجلس الادارة في نادي الهلال الذين عاصرتهم جميعا ، نموذج فالاحترافية والتعامل والشعور بحاجة واحتياج اللاعب".

وأضاف: "كما اشكر الطاقم الفني والاداري على ما تعلمته خلال فترتي مع الفريق فنيا والتزاميا واحترافيا داخل الملعب وخارجه".

واستكمل: "اما عن اخواني اللاعبين افتخر واتشرف كثيرا باني عاصرتكم واستفدت منكم الكثير وحققنا سويآ الذهب وتلك هي اجمل لحظاتي ، وان الله كتب الدوري من نصيبكم انتظر ميداليتي ".

واختتم: "واخيراا جمهور الهلال او سكان مدينة الهلال او اللاعب رقم 12 انتم الملهم الاول لي في تقصيري وكنتم اول الداعمين لي في حضوري ، عظماء دائما وابداا لن يشعر بذلك الا من لعب امام هتافاتكم وحماسكم ، فقلبي وبالي دائما يا اعظم جمهور ".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
Sami
توكل بس حدك دوري اولى
عدو الخونة
الله يهديك ياشيخ صالح ليه مانتظرت فساوي وافي كرمك الله والمسلمين او توجيهات عبدول او مسخرة للللل او تخرصات الطاي او الكاهن الاكبر القرضي او الجرو الريسوني وتخرصات زعيط ومعيط من كلاب قطر والمجوس والمغول لاجل يخبروك ما يجب عليك ان تقول؟ هو انت ماتعرف انهم متعددي الخباثات وعندهم قدرات خيالية بالهذرمة والاستهزاء في كل المجالات؟ او ماتعرف انهم مسكتينك او مضغوط عليك انت وبقية العلماء؟ كحسين الشيخ وبندر بليلة وغيرهم؟ فتواك ياشيخ غفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين لا تتناسب مع فكه الواكع والموجة الموجهة وما يريد القطيع؟ انهم يثنون صدورهم عما اشاعه ابي بن سلول في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا سيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استمر عليه الصلاة والسلام يستغفر له حتى نهاه الله وبتعامون عن ذلك؟ بالامس هنا بنفس الصحيفة كان المغولي التركي يقول ان اردوغان سيهزم الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام لو ترشح امامه ولم نرى كلابة النار ترد عليه كما ينابحون الان لان المغولي كان من طرف سلطانهم الذي يوفر لهم الفحول وييصدر لهم الفتاوي الشرعية حسب ملة القرضي وسلطانه المغولي ليحكون ادبارهم في مناخات تؤمن شذوذهم هناك بتركيا
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..

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