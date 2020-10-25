5 رسائل مؤثرة من أحمد أشرف للهلال: «لا أطيق الوداع»

طلال الغامدي (صدى):
وجه لاعب الهلال أحمد أشرف، اليوم الأحد، عدد من الرسائل المؤثرة إلى الأزرق وإدارته ولاعبيه والجمهور، قبل رحيله إلى الفيصلي.
وقال اللاعب في رسالته الأولى عبر "تويتر" :""لا اطيق الوداع اطلاقاً لكن تلك هي حال كرة القدم ، اودع اليوم بيتي الاول نادي الهلال بكل محبة وتقدير واحترام المكان الذي كان فيه ظهوري الاول بعد توفيق الله ".
ووجه رسالة لرؤساء الفريق، قائلا : "اشكر رؤوساء واعضاء مجلس الادارة في نادي الهلال الذين عاصرتهم جميعا ، نموذج فالاحترافية والتعامل والشعور بحاجة واحتياج اللاعب".
وأضاف: "كما اشكر الطاقم الفني والاداري على ما تعلمته خلال فترتي مع الفريق فنيا والتزاميا واحترافيا داخل الملعب وخارجه".
واستكمل: "اما عن اخواني اللاعبين افتخر واتشرف كثيرا باني عاصرتكم واستفدت منكم الكثير وحققنا سويآ الذهب وتلك هي اجمل لحظاتي ، وان الله كتب الدوري من نصيبكم انتظر ميداليتي ".
واختتم: "واخيراا جمهور الهلال او سكان مدينة الهلال او اللاعب رقم 12 انتم الملهم الاول لي في تقصيري وكنتم اول الداعمين لي في حضوري ، عظماء دائما وابداا لن يشعر بذلك الا من لعب امام هتافاتكم وحماسكم ، فقلبي وبالي دائما يا اعظم جمهور ".