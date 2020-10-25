الأعداد السابقة للصحيفة

" الموارد البشرية " تكشف عن ضوابط منح تصريح العمل المؤقت 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1414
" الموارد البشرية " تكشف عن ضوابط منح تصريح العمل المؤقت 

حمود العنزي (صدى):
أوضح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم منح صلاحية إصدار تصاريح العمل المؤقتة وغير المؤقتة لمديري عموم مكاتب العمل، وفقا لثلاثة ضوابط.

وشملت الضوابط: العمالة المرتبطة بمزاولة مهن بتصاريح مهنية تصدر عن جهات حكومية مثل " الأطباء والمهندسين وغيرهم " فيتم منحهم تصاريح عمل مؤقتة وفق الضوابط الآتية؛ وجود دعوى قضائية منظورة لدى إحدى الجهات القضائية، وأن يكون تصريح المهنة الصادر من الجهة الحكومية المرتبط بها العامل سارية الصلاحية، وألا توجد على العامل ملاحظة تمنع مزاولته النشاط، وأن تكون رخصة عمل العامل سارية الصلاحية، وفقا للزميلة " صحيفة عكاظ ".

وتضمنت الضوابط أيضا العمالة الذين يصنفون على أنهم ضحايا لشبهة جريمة الإتجار بالأشخاص فيتم منحهم تصاريح العمل المؤقتة، بينما شملت الضوابط اشتراطات عامة وجب الالتزام بها عند منح تصريح العمل المؤقت، وهي؛ ألا تزيد مدة التصريح عن تاريخ أقرب موعد لنظر الدعوى أمام الجهات القضائية، على أن يتم تجديد التصريح في كل مرة يتم فيها تأجيل جلسة الدعوى إلى موعد آخر، وإصدار التصريح بالعمل المؤقت باسم العامل المتقدم بطلبه وبالمهنة ذاتها المرخص له العمل بها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد
تفاصيل صفقة انتقال أحمد حجازي إلى الاتحاد
Time منذ 7 دقائق Views 1220
صدم المذيعة بطلبه للزواج من أربع نساء
صدم المذيعة بطلبه للزواج من أربع نساء
Time منذ 11 دقيقة Views 344
مضاربة بين مصريين وسوريين في الكويت
مضاربة بين مصريين وسوريين في الكويت
Time منذ 12 دقيقة Views 293
قرد يفاجئ مواطن
قرد يفاجئ مواطن
Time منذ 13 دقيقة Views 249
" الموارد البشرية " تكشف عن ضوابط منح تصريح العمل المؤقت 
" الموارد البشرية " تكشف عن ضوابط منح تصريح العمل المؤقت 
Time منذ 21 دقيقة Views 1414
تكنولوجيا جديدة من جاكوار لاند روڤر لتطوير سيارات المستقبل 
تكنولوجيا جديدة من جاكوار لاند روڤر لتطوير سيارات المستقبل 
Time منذ 32 دقيقة Views 1194
"نواف العابد" شبابياً لثلاثة أعوام
"نواف العابد" شبابياً لثلاثة أعوام
Time منذ 39 دقيقة Views 1795
شاهد.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر سفير
شاهد.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر سفير
Time منذ 43 دقيقة Views 1522
شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه
شاهد.. الظهور الأخير لـ "فيتو" في البرتغال وهو يودع زملاءه
Time منذ 51 دقيقة Views 1802
بلاغ يقود المرور لضبط قائد مركبة قطع الطريق بالخبر
بلاغ يقود المرور لضبط قائد مركبة قطع الطريق بالخبر
Time منذ 56 دقيقة Views 1585