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شاهد.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر سفير

Time منذ 43 دقيقة
Views 1522
شاهد.. خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث عبر سفير

عادل الحربي (صدى):
كشفت وزارة التعليم عن خطوات التسجيل في مسار التميز للابتعاث، عبر موقع سفير، والتي يمكن للطلاب اتباعها أثناء عملية التسجيل.

وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

تقديم الطلب ثم اختار أيقونة مسار التميز للابتعاث، حدد برنامجك التعليمي " البكالوريس أو الدراسات العليا "، ستظهر لك صفحة التنبيهات والتعليمات ثم ستظهر لك صفحة الشروط العامة للابتعاث تأكد من قراءة الشروط واختار موافق ثم أدخل رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد.

وتضمنت الخطوات أيضا:" اختر أيقونة أرسل رمز التفعيل إلى الجوال بعد إدخاله تابع التسجيل ستظهر لك صفحة البيانات الشخصية ولذلك برجاء توخي الدقة في إدخال البيانات لأنك لن تتمكن من تعديل بياناتك بعد إرسال الطلب ".

وتشمل الخطوات:" ستظهر لك صفحة بيانات المرافقين اختر إضافة مرافق جديد ثم املأ  البيانات المطلوبة كاملة ثم اختر التالي: املأ  البيانات المطلوبة كاملة ثم بعد ذلك ستنتقل لنموذج بيانات البعثة ثم بعد ذلك بيانات الاتصال الخاصة بك وسيصلك بريد إلكتروني ".

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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