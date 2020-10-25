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صفقة " الغامدي" تحطم آمال عودة بيتروس للنصر

Time منذ ساعة
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صفقة " الغامدي" تحطم آمال عودة بيتروس للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر إن إدارة النصر لن تتعاقد مع صفقات أخرى بعد الانتهاء من صفقة رائد الغامدي، المعار للنصر من صفوف الرائد.

وقالت المصادر إن صفقة " الغامدي" ستكون الصفقة الأخيرة لنادي النصر خلال الفترة الحالية.

وأكدت المصادر أنه لا نيه لإدارة النصر لاستعادة خدمات محترفها السابق بيتروس.

و اتفقت إدارتا النصر و الرائد على إبرام صفقة تبادلية بنظام الإعارة لمدة موسم بانتقال مهاجم النصر عبدالفتاح آدم إلى الرائد، وانتقال مهاجم الرائد رائد الغامدي للنصر،ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم.

يذكر أن إدارة النصر كانت اشترطت على نظيرتها في الرائد، وضع بند أحقية شراء في عقد استعارة رائد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مقابل مبلغ حددته بستة ملايين ريال.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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