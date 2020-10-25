صفقة " الغامدي" تحطم آمال عودة بيتروس للنصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر إن إدارة النصر لن تتعاقد مع صفقات أخرى بعد الانتهاء من صفقة رائد الغامدي، المعار للنصر من صفوف الرائد.
وقالت المصادر إن صفقة " الغامدي" ستكون الصفقة الأخيرة لنادي النصر خلال الفترة الحالية.
وأكدت المصادر أنه لا نيه لإدارة النصر لاستعادة خدمات محترفها السابق بيتروس.
و اتفقت إدارتا النصر و الرائد على إبرام صفقة تبادلية بنظام الإعارة لمدة موسم بانتقال مهاجم النصر عبدالفتاح آدم إلى الرائد، وانتقال مهاجم الرائد رائد الغامدي للنصر،ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم.
يذكر أن إدارة النصر كانت اشترطت على نظيرتها في الرائد، وضع بند أحقية شراء في عقد استعارة رائد الغامدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مقابل مبلغ حددته بستة ملايين ريال.