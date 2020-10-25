واتساب يفاجئ مستخدمي الأندرويد بميزة حديثة طال انتظارها

أميرة خالد (صدى):
طرح تطبيق واتساب ميزة حديثة لمستخدمي أندرويد من أجل الاستمتاع بطريقة جديدة لتأمين حسابهم، وهي خاصية متاحة بالفعل على هواتف الآيفون.
ويستخدم تطبيق واتساب مستشعرات التعرف على الوجه للاحتفاظ بسجل الدردشة الفردية والجماعية بعيدًا عن أعين المتطفلين حتى إذا كان هاتفك غير مقفل.
وحول التحديث الجديد في قائمة إعدادات WhatsApp فإنه تم فيه استبدال قفل بصمة الإصبع الموجود في الإصدارات الحالية من التطبيق بـ Biometric Lock، مما يشير إلى أن التطبيق سيقبل جميع طرق الفتح البيولوجية التي تستخدمها الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بما في ذلك بصمة الإصبع وقزحية العين والتعرف على الوجه.
وتضيف هذه الميزة طبقة أمان إضافية حماية إلى الحساب، ولكن إذا تتطلب ذلك إدخال كلمة المرور في كل مرة، فإن الأمر يصبح مزعجًا للمستخدم، لذلك فإن طرق الفتح البيولوجية مثل التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع توفر السهولة مع الأمان.