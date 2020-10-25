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خورخي جيسوس يصطدم بجمهور فريقه

Time منذ ساعة
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خورخي جيسوس يصطدم بجمهور فريقه

وكالات (صدى):
يواجه المدير الفني الأسبق لنادي الهلال ومدرب بنفيكا البرتغالي، خورخي جيسوس، أزمة دفاعية مع فريقه الحالي، خاصة بعد إصابة أندريه ألميدا ورحيل روبن دياس مدافعي الفريق.

وقال "خيسوس" في تصريحات نشرها موقع A bola البرتغالي وترجمتهما "صدى"، إن "على الفريق أن يقوي دفاعاته أكثر وأكثر وقد ناقشت ذلك كثيرًا مع الإدارة ".

وأضاف: " المشكلة هي أن كل شيء تغير في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع إصابة أندريه ألميدا ورحيل روبين دياس، اضطررنا إلى تغيير هيكلنا المركزي وتداخل الأمر مع الآلية التي كانت لدى الفريق".

كما يواجه "جيسوس" هجوم من الجماهير، بعد ضم أوتاميندي إلى الفريق والاستغناء عن روبن دياس، إذ قال:" الجماهير لديها وجهة نظر عاطفية أكثر وأنا أنظر إلى اهتمامات الفريق والجوانب الرياضية ".

وكان بنفيكا، قد تعاقد مع جيسوس "65 عاما" في يوليو الماضي، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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