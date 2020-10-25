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أكاديمي يكشف حيلة لعصابات تخدع العاملين بتطبيقات التوصيل(فيديو)

Time منذ 28 دقيقة
Views 1541
أكاديمي يكشف حيلة لعصابات تخدع العاملين بتطبيقات التوصيل(فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، حيلة بعض العصابات لسرقة مناديب التوصيل.

وقال البقيمي في مقطع فيديو، إن الحيلة بأختصار أن هذه العصابات يدخلون على المواقع المشهورة للبيع والشراء ويعرضون منتج وهمي ويضعون مواصفات جبارة.

وأضاف : أن تلك العصابات تستقبل طلبات الراغبين في الشراء بالموافقة بشرط إرسال عربون من السعر الإجمالي للمنتج، وفي نفس الوقت يقومون بطلب منتجات أخرى ويتواصلون مع مندوبي التوصيل لتحويل أموالها.

وتابع : ومن ثم الحصول على البيانات الخاصة بالمندوب لتحويلها، حيث أنهم بعد ذلك يقومون بإعطاء هذه البيانات للأشخاص الراغبين في شراء المنتج الوهمي الذي تعرضه العصابات، ثم يحصلون على البضائع الحقيقية من المندوب، ثم يقومون بإغلاق هواتفهم وتوريط الأخير في مشكلة.

وأشار إلى أن هذه العصابات تدخل بأرقام وهمية وأرقام عمالة، مؤكدًا أن هناك عمليات عديدة لهذا النوع من الاحتيال والسرقة ويدخلون في قضايا عديدة.

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
يعني افهم من كلامك لاتقاطعوهم
ابونايف
ليش ما يطلعون عشاقا وجمهورك الجنس الناعم وبعدين لا تكذب كل العالم لهم حقوق مع أنديتهم عليك وجه يجيب ا ل س ه ا ل هههههه
وسيم ٢٠٠٠
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إلة وصحبة وأزواجه أمهات المؤمنين
عادل عبدالحي حمزة
هناك بعض الأخطاء في المقال نرجو تصحيحها 1- مخلفات المزارع وليس المخلفات المزارع 2-وروى أحد المواطنين وليس احدى المواطنين 3ماشاهده من الحرائق وليس حرائق 4- إلتهم وليس التهم شكرا على سعة صدوركم
زاير
اتقي الناس حفار القبور .

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