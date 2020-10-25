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مدينة القدس عام 1900
منذ ساعة
719
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أحدث التعليقات
ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه اللي على راسه بطحا يحسس عليها هو ما قال فريق ابو خرقه هو قال البعض -- لكن الخرقه لايمكن تصير كاس تظل طول العمر خرقه لفريق ابو خرقه
الوفا طبعي
تشتكيه ليه عشان كذبك؟؟؟؟ طيب ماقال الا الحقيقه ونور الدين امرابط لازم يرفع شكوى عليك لانك اغتبته بالكلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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