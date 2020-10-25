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طي قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل

Time منذ 53 دقيقة
Views 2101
طي قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل

الطائف (صدى):
أعلنت إدارة المساجد والإرشاد بالطائف، عن طي قيد أحد خطباء الجمعة عن العمل، حيث تم أخذ التعهد الخطّي على آخر.

وقال مدير إدارة المساجد بالطائف عبدالرحمن الحارثي، إنه تم طي قيد أحد الخطباء في الفترة الماضية، بسبب ما تم رصده عليه من تجاوزات فكرية، وفقًا لـ " عكاظ ".

كما كشف أنه تم أخذ التعهد الخطي على خطيب آخر بعد ورود بعض الألفاظ التي تدل على انحراف فكري، وأبدى الخطيب قناعته بالخطأ الذي وقع فيه.

ويذكر أن جميع المواقيت في الطائف على أتم الاستعدادات لتفويج ضيوف المعتمرين، بعد فتح موسم العمرة التدريجي من الداخل.

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
يعني افهم من كلامك لاتقاطعوهم
ابونايف
ليش ما يطلعون عشاقا وجمهورك الجنس الناعم وبعدين لا تكذب كل العالم لهم حقوق مع أنديتهم عليك وجه يجيب ا ل س ه ا ل هههههه
وسيم ٢٠٠٠
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إلة وصحبة وأزواجه أمهات المؤمنين
عادل عبدالحي حمزة
هناك بعض الأخطاء في المقال نرجو تصحيحها 1- مخلفات المزارع وليس المخلفات المزارع 2-وروى أحد المواطنين وليس احدى المواطنين 3ماشاهده من الحرائق وليس حرائق 4- إلتهم وليس التهم شكرا على سعة صدوركم
زاير
اتقي الناس حفار القبور .

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