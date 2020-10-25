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بالفيديو.. " السليمان " يكشف حكم أخذ سيارة بأكثر من ثمنها

Time منذ ساعة
Views 1870
بالفيديو.. " السليمان " يكشف حكم أخذ سيارة بأكثر من ثمنها

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان حكم أخذ الابن سيارة من أبيه ورد له أكثر من ثمنها.

قال السليمان خلال تصريحات تلفزيونية:" لا حرج على المسلم إذا اقترض مالًا أو اقترض سيارة أو غيرها أو اشترى وأعطى أكثر مما يجب عليه في هذا العقد فلا حرج له في ذلك فهذا من باب الإحسان ".

واستشهد السليمان بقول النبي صلي الله وعليه وسلم:"  خياركم أحسنكم قضاءً "، موضحا أن من يزيد في المبلغ في حالة التأخر عن الوفاء بالدين فإنه يقوم بالزيادة مشترطًا ذلك فهذا يدخل في الربا ولا يجوز.

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
يعني افهم من كلامك لاتقاطعوهم
ابونايف
ليش ما يطلعون عشاقا وجمهورك الجنس الناعم وبعدين لا تكذب كل العالم لهم حقوق مع أنديتهم عليك وجه يجيب ا ل س ه ا ل هههههه
وسيم ٢٠٠٠
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إلة وصحبة وأزواجه أمهات المؤمنين
عادل عبدالحي حمزة
هناك بعض الأخطاء في المقال نرجو تصحيحها 1- مخلفات المزارع وليس المخلفات المزارع 2-وروى أحد المواطنين وليس احدى المواطنين 3ماشاهده من الحرائق وليس حرائق 4- إلتهم وليس التهم شكرا على سعة صدوركم
زاير
اتقي الناس حفار القبور .

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