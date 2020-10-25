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بالفيديو.. مواطنان يرويان تفاصيل وأسباب حرائق جبال فيفاء

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. مواطنان يرويان تفاصيل وأسباب حرائق جبال فيفاء

فيفاء (صدى):
انتشرت العديد من الحرائق خلال الأسابيع الماضية في محافظة فيفاء، وذلك بسبب تخلص المزارعين من بقايا مخلفات المزارع عن طريق الحرق.

وروى أحد المواطنين في محافظة فيفاء تفاصيل ما شاهده من حرائق التي اندلعت الأيام الماضية لـ الإخبارية قائلا : "اندلع حريق يوم الجمعة الماضية حوالي الساعة العاشرة صباحا التهم كثير من الأشجار والنباتات، مبينا أن الدفاع المدني بذل جهدا غير محدود للسيطرة على الحريق الذي استمر حتي الساعة الثانية ونصف", لافتا إلى أن حوادث الحرائق تكررت بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية.

وقال المهندس محمد موسى الفيفي من أهالي المحافظة الحرائق تقضي علي النظام البيئي من الحيوانات والنبات والحشرات، فالحرائق المتكررة في فيفاء وصلت إلى المدرجات الزراعية وتسببت في حرق الأشجار المثمرة ووصلت إلى ببعض المنازل.

وأرجع الفيفي سبب الحرائق إلى تخلص المزارعين من مخلفات المزارع بطريقة الحرق ويفقدوا السيطرة عليها ، مضيفا أن بعض الحرائق تكون بفعل أشخاص مجهولة حيث نشب في يوم واحد ثلاث حرائق بأماكن مختلفة مما يثير الشكوك

واقترح على المزارعين أن يتخلصوا من المخلفات عن طريق وضعها في نفس مكان مخصص لها وسوف تتحلل وتصبح من أفضل الأسمدة للمزرعة .

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
يعني افهم من كلامك لاتقاطعوهم
ابونايف
ليش ما يطلعون عشاقا وجمهورك الجنس الناعم وبعدين لا تكذب كل العالم لهم حقوق مع أنديتهم عليك وجه يجيب ا ل س ه ا ل هههههه
وسيم ٢٠٠٠
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي إلة وصحبة وأزواجه أمهات المؤمنين
عادل عبدالحي حمزة
هناك بعض الأخطاء في المقال نرجو تصحيحها 1- مخلفات المزارع وليس المخلفات المزارع 2-وروى أحد المواطنين وليس احدى المواطنين 3ماشاهده من الحرائق وليس حرائق 4- إلتهم وليس التهم شكرا على سعة صدوركم
زاير
اتقي الناس حفار القبور .

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