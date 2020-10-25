الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «التعليم» توضح آلية إعادة توزيع الدرجات

Time منذ 50 دقيقة
Views 1543
بالفيديو.. «التعليم» توضح آلية إعادة توزيع الدرجات

الرياض (صدى):
أوضحت المتحدثة باسم التعليم العام بوزارة التعليم، ابتسام الشهري، اليوم الأحد، آلية إعادة توزيع الدرجات.

وقالت متحدثة التعليم العام، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن المعلمين منذ بداية العام الدراسي يقومون بعمليات التقويم بشكل مستمر وعمليات المتابعة لطلابهم بشكل أسبوعي.

وأشارت ابتسام الشهري، إلى أنهم في مرحلة إعادة توزيع الدرجات سيقومون باستكمال ما بدأوا به مع إضافة أنه سيتم تقديم المعالجات للطلاب من خلال النتائج التي سيتوصلون إليها، مع إعطاء فرصة للطلاب أكثر للتعديل والتحسين والمحافظة على تقليص أي فاقد تعليمي.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
تعجبنى ابو محمد
برق امصحا
إذا كان كذبه فمن أبسط حقوق السهلي يشتكي...والنيابة تنظر القضية وتحكم بالعدل....
ابو محمد 😎 ✍️
طز فيهم كلهم ..
شرحبيل
اي سياسه هذي؟؟؟؟ ماعد فيه فرق بين الحرمه والرجال الا ان ذاك يركب وهذا مركوب
احمد
بغى يقول.. الدفاع المندي ربك ستر 😹😹😹

أخر الأخبار

بالفيديو.. " السليمان " يكشف حكم أخذ سيارة بأكثر من ثمنها
بالفيديو.. " السليمان " يكشف حكم أخذ سيارة بأكثر من ثمنها
Time منذ 40 ثانية Views 1021
"صالح الفوزان" يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة
"صالح الفوزان" يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة
Time منذ 13 دقيقة Views 1456
عراك بين فتيات بعد خلاف مالي بينهم
عراك بين فتيات بعد خلاف مالي بينهم
Time منذ 13 دقيقة Views 271
سقوط خيمة على الضيوف في الزواج
سقوط خيمة على الضيوف في الزواج
Time منذ 14 دقيقة Views 245
ضاعت الهيبة قدام زوجته
ضاعت الهيبة قدام زوجته
Time منذ 14 دقيقة Views 221
قِس مُتهم بالاستغلال الجنسي واغتصاب قاصر
قِس مُتهم بالاستغلال الجنسي واغتصاب قاصر
Time منذ 18 دقيقة Views 190
الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو رسميًا
الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو رسميًا
Time منذ 27 دقيقة Views 1586
وظيفة تقنية شاغرة في شركة النهدي بالطائف 
وظيفة تقنية شاغرة في شركة النهدي بالطائف 
Time منذ 32 دقيقة Views 1396
أفضل موعد لتغيير سيور السيارة
أفضل موعد لتغيير سيور السيارة
Time منذ 35 دقيقة Views 1314
الخطوط القطرية تجبر مواطنات أستراليات على التعري
الخطوط القطرية تجبر مواطنات أستراليات على التعري
Time منذ 41 دقيقة Views 1998