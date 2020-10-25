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بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا

Time منذ 59 دقيقة
Views 1565
بالفيديو.. «متحدث الصحة» يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أوجه الشبه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، أن أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا هي: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض، لافتًا إلى أن من أوجه الاختلاف هو وجود لقاح للإنفلونزا، مؤكدًا على الجميع أخذ التطعيمات الخاصة بها.

وفي السياق نفسه، شدد متحدث وزارة الصحة، على أنه يجب المحافظة على التهوية الجيدة في المواقع المغلقة.

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
تعجبنى ابو محمد
برق امصحا
إذا كان كذبه فمن أبسط حقوق السهلي يشتكي...والنيابة تنظر القضية وتحكم بالعدل....
ابو محمد 😎 ✍️
طز فيهم كلهم ..
شرحبيل
اي سياسه هذي؟؟؟؟ ماعد فيه فرق بين الحرمه والرجال الا ان ذاك يركب وهذا مركوب
احمد
بغى يقول.. الدفاع المندي ربك ستر 😹😹😹

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