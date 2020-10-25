الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالله الحافظ: رحلوا أساطير قبلي عن الهلال وبقي الكيان

Time منذ ساعة
Views 1876
عبدالله الحافظ: رحلوا أساطير قبلي عن الهلال وبقي الكيان

نواف السالم (صدى):
وجّه لاعب الهلال السابق عبدالله الحافظ، رسالة وداع إلى نادي الهلال وجماهيره، بعد رحيله إلى الوحدة.

وقال "الحافظ":" 2013-2020، لكل قصه نهاية، لكن عندما تكون قصتك مع كيان كنادي الهلال حتماً ستكون نهايتها سعيدة، 8 سنين تقريباً مضت في خدمة هذا الكيان العريق فإن وفقت فمن الله والحمدلله على ذلك وإن أخطأت فعذروني".

وأضاف: " أسمحو لي أن اتقدم بالشكر لجميع الأجهزة الفنية التي أشرفت علي واستفدت منهم، أحب أن أقدم شكري لجميع الإدارات التي أشرفت علي منذ انضمامي و قدمت كامل دعمها لي و لزملائي اللاعبين".

وخصّ بالذكر في شكره كل من: "الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير نواف بن سعد، الكابتن سامي الجابر، الأمير محمد بن فيصل، الاستاذ فهد بن نافل"، مضيفًا: " ولا أنسى إخواني الكابتن فهد المفرج والكابتن سعود كريري".

وتابع: " أشكر زملائي اللاعبين على جميع اللحظات الجميلة والوقوف بعد العثرات ومشاركتهم في صعود المنصات خلال الفتره التي قضيناها سوياً 9 بطولات زرقاء".

وأردف: "جمهور الهلال الغالي، أخجل عندما أشكركم لأن الشكر لا يوفي حقكم، شكراً لجميع : وقفاتكم، حضوركم، تشجيعكم، عتابكم ونقدكم البناء الذي أوصلنا للبطولات شكراً من القلب (أحبكم) ".

واختتم:" رحلوا أساطير ونجوم من قبلي و بقي الهلال فهو الكيان الباقي و نحن جميعاً متحركون، أتمنى أني وفقت في ترك انطباع طيب لدى جميع القلوب الزرقاء و اسأل الله لكم التوفيق ".

وانتقل "الحافظ" إلى الوحدة قبل عدة أيام، في صفقة انتقال حر، بعدما قضى صاحب الـ 27 عاما ثمانية أعوام داخل الزعيم، حتى أصبح واحداً من أفضل المدافعين الذين يجيدون تسجيل الأهداف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
تعجبنى ابو محمد
برق امصحا
إذا كان كذبه فمن أبسط حقوق السهلي يشتكي...والنيابة تنظر القضية وتحكم بالعدل....
ابو محمد 😎 ✍️
طز فيهم كلهم ..
شرحبيل
اي سياسه هذي؟؟؟؟ ماعد فيه فرق بين الحرمه والرجال الا ان ذاك يركب وهذا مركوب
احمد
بغى يقول.. الدفاع المندي ربك ستر 😹😹😹

أخر الأخبار

بالفيديو.. " السليمان " يكشف حكم أخذ سيارة بأكثر من ثمنها
بالفيديو.. " السليمان " يكشف حكم أخذ سيارة بأكثر من ثمنها
Time منذ 14 ثانية Views 1004
"صالح الفوزان" يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة
"صالح الفوزان" يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة
Time منذ 12 دقيقة Views 1452
عراك بين فتيات بعد خلاف مالي بينهم
عراك بين فتيات بعد خلاف مالي بينهم
Time منذ 13 دقيقة Views 270
سقوط خيمة على الضيوف في الزواج
سقوط خيمة على الضيوف في الزواج
Time منذ 14 دقيقة Views 245
ضاعت الهيبة قدام زوجته
ضاعت الهيبة قدام زوجته
Time منذ 14 دقيقة Views 221
قِس مُتهم بالاستغلال الجنسي واغتصاب قاصر
قِس مُتهم بالاستغلال الجنسي واغتصاب قاصر
Time منذ 17 دقيقة Views 190
الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو رسميًا
الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو رسميًا
Time منذ 27 دقيقة Views 1584
وظيفة تقنية شاغرة في شركة النهدي بالطائف 
وظيفة تقنية شاغرة في شركة النهدي بالطائف 
Time منذ 32 دقيقة Views 1396
أفضل موعد لتغيير سيور السيارة
أفضل موعد لتغيير سيور السيارة
Time منذ 35 دقيقة Views 1314
الخطوط القطرية تجبر مواطنات أستراليات على التعري
الخطوط القطرية تجبر مواطنات أستراليات على التعري
Time منذ 41 دقيقة Views 1987