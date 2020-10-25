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أرجنتينية: "الثعلب الشجاع ذهب إلى الهلال"

Time منذ ساعة
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أرجنتينية: "الثعلب الشجاع ذهب إلى الهلال"

نواف السالم (صدى):
سلطت الصحف الأرجنتينية، الضوء على تعاقد نادي الهلال مع المهاجم الأرجنتيني لوسيانو فيتو، واصفة إياه "بـ " الثعلب الشجاع".

ونشرت صحيفة "TyK sports" الأرجنتيني، فيديو التقديم الذي نشره الهلال لـ اللاعب، معلقة: " الثعلب الشجاع فيتو في الهلال" .

وكشفت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "صدى"، تفاصيل ما جاء في الفيديو التقديمي وكذلك تفاصيل العقد، قائلة: " ظهر لوسيانو فيتو على صفحة نادي الهلال كلاعب جديد ".

وأضافت: " وأخيراً غادر الأرجنتيني البرتغال وسيلعب في السعودية، إذ قدمه الهلال في فيديو يرتدي فيه قناعًا، وعرّف فيتو عن نفسه".

وقال اللاعب "الآن أنا مستعد لمواجهة تحد آخر في أكبر قارة في العالم، آسيا. ويسعدني أن أمثل بطلها".

وأشارت إلى أن "فيتو" قدم مراجعة للأندية المختلفة التي مثلها، دون أن ينسى فريقه الأرجنتيني، إذ قال: "كانت لدي تجربة في بلدي مع راسينغ ثم ذهبت إلى أوروبا. لعبت في إسبانيا وإنجلترا قبل السفر إلى البرتغال وارتديت شعار سبورتينغ. لقد مثلت بلدي في منتخب تحت 20 عامًا".

يشار إلى أن الهلال كان قد عرض سبعة ملايين يورو لضم اللاعب، وستمنح فيتو 12 مليون يورو لمدة ثلاثة مواسم أي 4 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكان الأمير الوليد بن طلال، قد أعلن تكفله بقيمة الصفقة، والتي تتمثل تفاصيلها في دفع الهلال 7 ملايين يورو مقابل 75 % من الحقوق الإقتصادية للاعب وسيتم تقاسم المبلغ بين سبورتنج الأرجنتيني وأتليتكو مدريد بالتساوي.

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أحدث التعليقات

مصطفى زيتون
تعجبنى ابو محمد
برق امصحا
إذا كان كذبه فمن أبسط حقوق السهلي يشتكي...والنيابة تنظر القضية وتحكم بالعدل....
ابو محمد 😎 ✍️
طز فيهم كلهم ..
شرحبيل
اي سياسه هذي؟؟؟؟ ماعد فيه فرق بين الحرمه والرجال الا ان ذاك يركب وهذا مركوب
احمد
بغى يقول.. الدفاع المندي ربك ستر 😹😹😹

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