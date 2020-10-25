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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 6 دقائق
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 350.59 نقطة ليقفل عند مستوى 8154.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 360 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 3 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 195 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بن داود, وأنعام القابضة, وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي, ومبكو, وفيبكو, ومعدنية, وأسمنت الجوف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 10.00% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وطباعة وتغليف, وكيمانول, وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات بن داود، وطباعة وتغليف، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 1532.97 نقطة ليقفل عند مستوى 13881.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 53 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 ألف سهم تقاسمتها 1332 صفقة.

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أحدث التعليقات

طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني

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