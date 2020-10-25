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قادت سيارات إسعاف الحرب العالمية.. وفاة أكبر معمرة بريطانية عن 112 عاما

Time منذ 13 دقيقة
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قادت سيارات إسعاف الحرب العالمية.. وفاة أكبر معمرة بريطانية عن 112 عاما

لندن (صدى):
توفيت سائقة سيارات الإسعاف السابقة في الحرب العالمية الثانية جوان هوكوارد ، التي ولدت في عهد إدوارد السابع عام 1908 ، أمس في منزلها في بول ، دورست.

قادت جوان سيارات الإسعاف في لندن خلال الحرب العالمية الثانية قبل أن تنتقل هي وزوجها جيلبرت إلى الساحل الجنوبي، سافرا عبر القارة في عربة نقل وذهبوا في إجازات اليخوت حتى وفاة جيلبرت في عام 1981.

في وقت لاحق من ذلك العقد ، التقت بالأرمل كينيث بيدفورد الذي كان يصغرها بعشرين عامًا في إحدى الجمعيات وعاشا معًا منذ ذلك الحين.

قال ابن أخيها بول رينولدز: " جوان من أسرة جيدة ، وكان والد والدتها يدير مكتب محاماة في مدينة لندن ، وعملت طاهية في فندق فرنسي لمدة تسع سنوات وقادت سيارات الإسعاف في لندن في الحرب العالمية الثانية قبل أن تتزوج جيلبرت وينتقلوا إلى الساحل الجنوبي" .

وأضاف: "لم يكن لديها أطفال لكنها أحببت السفر في عربة التخييم في جميع أنحاء أوروبا، كانت شخصية قوية الإرادة وأحببت سرد القصص عن مدى شقاوتها عندما كانت تلميذة، لافتا إلى أنه ليس هناك سر لحياتها الطويلة.

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أحدث التعليقات

طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني

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