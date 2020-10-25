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أمور يجب على الطالب فعلها لتجنب انقطاع رابط "مدرستي"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1301
أمور يجب على الطالب فعلها لتجنب انقطاع رابط "مدرستي"

الرياض (صدى):
يتعرّض الطلاب أحيانًا إلى انقطاع رابط منصة "مدرستي"؛ نظرًا لقيامهم ببعض الأخطاء.

ويجب على الطالب اختيار الأوقات المناسبة للدخول على منصة مدرستي، إذ أن أحيانًا تكدس الدخول في وقت مُعين يتسبب في الانقطاع.

كما يجب على الطالب اختيار شبكة إنترنت قوية، ومعرفة الخطوات والشروط الخاصة بعملية الدخول قبل التسجيل حتى تتم العملية بسهولة.

يشار إلى أن وزارة التعليم، كانت قد أعلنت أمس السبت، أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات.

وأكدت أنه يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول)، بشرط موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.

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تفاصيل آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

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أحدث التعليقات

طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني

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