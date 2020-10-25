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برشلونة يُعلن إصابة كوتينيو في العضلة الخلفية

Time منذ 27 دقيقة
Views 1341
برشلونة يُعلن إصابة كوتينيو في العضلة الخلفية

وكالات (صدى):
كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة لاعبه فيليبي كوتينيو في العضلة الخلفية، خلال لقاء الفريق أمس السبت أمام ريال مدريد.

وكان الكلاسيكو قد شهد فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال النادي في بيان له: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر"، ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب كوتينيو.

وأضاف: "مدة غياب كوتينيو تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة."

وتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز التاسع.

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أحدث التعليقات

طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني

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