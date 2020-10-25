برشلونة يُعلن إصابة كوتينيو في العضلة الخلفية

وكالات (صدى):
كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إصابة لاعبه فيليبي كوتينيو في العضلة الخلفية، خلال لقاء الفريق أمس السبت أمام ريال مدريد.
وكان الكلاسيكو قد شهد فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وقال النادي في بيان له: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة كوتينيو فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر"، ولم يكشف برشلونة عن فترة غياب كوتينيو.
وأضاف: "مدة غياب كوتينيو تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة."
وتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 13 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز التاسع.