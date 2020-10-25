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«الصحة»: تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 335 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 331,330 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5296 حالة وفاة.

‏وقال متحدث الصحة، أن العالم يشهد تسجيل أعلى معدل من حالات الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن سرعة نزول منحنى عدد الإصابات بكورونا بدأ يتباطأ في المملكة، مضيفًا: " نلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي " .

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أحدث التعليقات

طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني

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