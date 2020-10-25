"تداول" تحذر من أساليب احتيال جديدة لاستثمارات وهمية في الفوركس

الرياض (صدى):
حذرت هيئة السوق المالية اليوم الأحد المواطنين والمقيمين من أساليب احتيال جديدة لشركات وأشخاص غير مرخصين يروجون لإستثمارات وهمية في الفوركس غير المرخص والعملات الإفتراضية وأعمال غير مشروعة في المملكة .
وتنبه " تداول " بعدم إفشاء أي بيانات بنكية لأي جهة سواء بداعي الإستثمار أو غيره دون التأكد من موثوقيتها بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية المعتمدة وغيرها من الوسائل المعتمدة .
وأوضحت أن هؤلاء المحتالين يدعون أنهم منسوبي الجهات الحكومية من خلال نماذج استمارات مزيفة ويطلبون تحويل جزء مالي للإستثمار فيه ثم يقطعون التواصل مع الضحايا .
وأكدت أن اللجنة الدائمة للتوعية التحذير رصدت عمليات نصب كثيرة بإعلانات مدفوعة على مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية ومن يقوم بها يقع تحت طائلة المحاسبة .