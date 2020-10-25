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"تداول" تحذر من أساليب احتيال جديدة لاستثمارات وهمية في الفوركس

Time منذ 31 دقيقة
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"تداول" تحذر من أساليب احتيال جديدة لاستثمارات وهمية في الفوركس

الرياض (صدى):
حذرت هيئة السوق المالية اليوم الأحد المواطنين والمقيمين من أساليب احتيال جديدة لشركات وأشخاص غير مرخصين يروجون لإستثمارات وهمية في الفوركس غير المرخص والعملات الإفتراضية وأعمال غير مشروعة في المملكة .

وتنبه " تداول " بعدم إفشاء أي بيانات بنكية لأي جهة سواء بداعي الإستثمار أو غيره دون التأكد من موثوقيتها بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية المعتمدة وغيرها من الوسائل المعتمدة .

وأوضحت أن هؤلاء المحتالين يدعون أنهم منسوبي الجهات الحكومية من خلال نماذج استمارات مزيفة ويطلبون تحويل جزء مالي للإستثمار فيه ثم يقطعون التواصل مع الضحايا .

وأكدت أن اللجنة الدائمة للتوعية التحذير رصدت عمليات نصب كثيرة بإعلانات مدفوعة على مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية ومن يقوم بها يقع تحت طائلة المحاسبة .

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أحدث التعليقات

طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني

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