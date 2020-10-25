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"تجربة التلفريك" بالطائف تمنحك الشعور بالمغامرة
منذ 23 دقيقة
350
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أحدث التعليقات
طارق
انا اشوف خطاءيدفع فيه هذا المبلغ الهلال مايحتاج لهذي الصفقه في ظل وجود الحكم
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ، هذا من فضل الله .. .. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
تحيه لأهل القلوب الطيبه
الي احلام ربي يحفظك ويصرف عنك كل سوء مفاتيل الاشناب ساكتين خايفين يردون لأنهم لهم مصالح في فرنسا ارصده وقصور ووو
ابو محمد 😎 ✍️
بيض الله وجوههم وجزاهم كل خير في الدارين .. آمين ...
لا يهمونك انا مجنونك
ونتصر محامي الحمار للحمار وتم اطلاق سراحة ينهق حيث شاء في ارجاء الحرية الفسيحة والله حقها الحمار الي احتجز الحمار يتكي مكانة اسبوعين بتهمة حمار ناطق احتجز حمار ينهق بدون وجة حق او مسوغ قانوني
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