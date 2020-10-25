الأعداد السابقة للصحيفة

ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54%

Time منذ 6 دقائق
Views 1169
ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54%

الرياض (صدى):
كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك مقارنة بـ 20.40% من الربع نفسه من 2019، و 19.43% في 2018، و17.08% في 2017، و 16.33% في 2016، و 17.16% في 2015م، فيما بلغ عدد المشتركين من المواطنين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.759.558 مشتركاً من إجمالي المشتركين.

وأوضح المركز، أن هذا بزيادة مقدارها 81430 مشترك مقارنة في الربع الثاني من العام ذاته (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و 33.26% إناث؛ بينما حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16% ، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.

Time واتساب

أحدث التعليقات

fares
الله ييسر الامور ويرزقها ويرزقنا
fares
الله يسعدك يادكتور
العاب
الله يسعدك ويوفقك ويحفظك من كل شر
على الشهري
لا شئ
عبدالله
الله يهديك انت كاتب وقّاص خل احاديث الرسول صَل الله عليه وسلم لأهل الاختصاص من أهل علم الحديث والجرح والتعديل فقد كفيت هذا الجانب وسوي لنا مقال لتعرية الحرية الغربية المزعومة فهذا ميدانك وانا على يقين انك ستبدع فاستعن بالله ، ننتظر مقالك القادم بهذا الشأن

أخر الأخبار

إيقاف رصد الدرجات في «نور» مؤقتًا
إيقاف رصد الدرجات في «نور» مؤقتًا
Time منذ دقيقة Views 1063
ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54%
ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 21.54%
Time منذ 6 دقائق Views 1169
قرار مهم من جامعة طيبة بشأن الاختبارات الدورية والنصفية للفصل الدراسي الأول
قرار مهم من جامعة طيبة بشأن الاختبارات الدورية والنصفية للفصل الدراسي الأول
Time منذ 6 دقائق Views 1170
وزير التعليم يعلن إطلاق مسار التميز للابتعاث
وزير التعليم يعلن إطلاق مسار التميز للابتعاث
Time منذ 12 دقيقة Views 1353
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ 18 دقيقة Views 1376
تحذيرات من الشاحن اللاسلكي الجديد لهاتف آيفون 12
تحذيرات من الشاحن اللاسلكي الجديد لهاتف آيفون 12
Time منذ 24 دقيقة Views 1502
«التدريب التقني» تحدّد شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد
«التدريب التقني» تحدّد شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد
Time منذ 29 دقيقة Views 1303
إضرام النيران في مقر السفارة الفرنسية بالخرطوم
إضرام النيران في مقر السفارة الفرنسية بالخرطوم
Time منذ 34 دقيقة Views 1640
بالفيديو.. فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام -الرياض السريع
بالفيديو.. فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام -الرياض السريع
Time منذ 38 دقيقة Views 1481
رجل يغتصب 160 طفلة بينهن ابنته
رجل يغتصب 160 طفلة بينهن ابنته
Time منذ 46 دقيقة Views 586