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قرار مهم من جامعة طيبة بشأن الاختبارات الدورية والنصفية للفصل الدراسي الأول

Time منذ 6 دقائق
Views 1165
قرار مهم من جامعة طيبة بشأن الاختبارات الدورية والنصفية للفصل الدراسي الأول

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة طيبة عن إجراء الاختبارات الدورية والنصفية لطلاب وطالبات الجامعة عن بعد للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وقالت الجامعة عبر حسابها في تويتر أن القرار جاء حفاظاً على سلامة وصحة أبناء وبنات الجامعة.

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أحدث التعليقات

fares
الله ييسر الامور ويرزقها ويرزقنا
fares
الله يسعدك يادكتور
العاب
الله يسعدك ويوفقك ويحفظك من كل شر
على الشهري
لا شئ
عبدالله
الله يهديك انت كاتب وقّاص خل احاديث الرسول صَل الله عليه وسلم لأهل الاختصاص من أهل علم الحديث والجرح والتعديل فقد كفيت هذا الجانب وسوي لنا مقال لتعرية الحرية الغربية المزعومة فهذا ميدانك وانا على يقين انك ستبدع فاستعن بالله ، ننتظر مقالك القادم بهذا الشأن

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