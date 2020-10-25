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«التدريب التقني» تحدّد شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد

Time منذ 28 دقيقة
Views 1298
«التدريب التقني» تحدّد شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد

الرياض (صدى):
بينت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط استحقاق مكافأة التفوق العلمي في الكليات والمعاهد.

وذكرت المؤسسة أن قيمة المكافأة 2000 ريال، ويتم منحها للمتدرب عند التخرج وفقا لعدة شروط منها أن يكون المتدرب سعودي الجنسية أو من في حكمه، وأن يحصل على معدل 4.75 من 5.00

وتضمنت الشروط عدم حصول المتدرب على قرار فصل أو طي قيد، بجانب إنهاء جميع متطلبات التخرج، كما يجب ألا يكون المتدرب موظفًا، وألا يتخطي المدة النظامية خمسة فصول.

وشملت الشروط أن يكون متدربًا صباحيًا، وأن يكون مسجلًا في الدبلوم أو البكالوريوس كمرحلة تدريبية، بجانب عدم الرسوب في أي مقرر، وأن يكون مستمرًا في آخر فصل.

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أحدث التعليقات

fares
الله ييسر الامور ويرزقها ويرزقنا
fares
الله يسعدك يادكتور
العاب
الله يسعدك ويوفقك ويحفظك من كل شر
على الشهري
لا شئ
عبدالله
الله يهديك انت كاتب وقّاص خل احاديث الرسول صَل الله عليه وسلم لأهل الاختصاص من أهل علم الحديث والجرح والتعديل فقد كفيت هذا الجانب وسوي لنا مقال لتعرية الحرية الغربية المزعومة فهذا ميدانك وانا على يقين انك ستبدع فاستعن بالله ، ننتظر مقالك القادم بهذا الشأن

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