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تركي السهلي يقدم بلاغًا لقسم الشرطة ضد نور الدين امرابط

Time منذ ساعة
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تركي السهلي يقدم بلاغًا لقسم الشرطة ضد نور الدين امرابط

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الصحافي تركي السهلي تقدم بشكوى رسمية في قسم الشرطة ضد المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر.

وأوضحت التقارير، أن البلاغ جاء بتهمة تكذيبه في وسائل الإعلام؛ مدعيًا أن هذا التكذيب ضمن الجرائم الإلكترونية، فيما أُحيلت الشكوى للنيابة العامة، بحسب صحيفة "الرياضية" .

وكان نور الدين أمرابط، قد هاجم السهلي على خلفية تأكيد الأخير وجود خلاف حاد بين امرابط وعبدالرحمن الحلافي المشرف العام على الكرة بالنصر، قائلًا أنه وصل إلى طريق مسدود، وبات ينذر بانفصال وشيك.

وهاجم اللاعب المغربي، السهلي، عقب تلك التصريحات، قائلًا: " لم يكن لديك أي شيء.. لا تقل الأكاذيب للناس على الهواء مباشرة.. عار عليك في ديننا.. الأفضل أن تصمت بدلًا من الهراء " .

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أحدث التعليقات

fares
الله ييسر الامور ويرزقها ويرزقنا
fares
الله يسعدك يادكتور
العاب
الله يسعدك ويوفقك ويحفظك من كل شر
على الشهري
لا شئ
عبدالله
الله يهديك انت كاتب وقّاص خل احاديث الرسول صَل الله عليه وسلم لأهل الاختصاص من أهل علم الحديث والجرح والتعديل فقد كفيت هذا الجانب وسوي لنا مقال لتعرية الحرية الغربية المزعومة فهذا ميدانك وانا على يقين انك ستبدع فاستعن بالله ، ننتظر مقالك القادم بهذا الشأن

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