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بالصور.. القبض على قائدي مركبات ارتكبوا عدة مخالفات في مدن مختلفة

Time منذ 50 دقيقة
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بالصور.. القبض على قائدي مركبات ارتكبوا عدة مخالفات في مدن مختلفة

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن القبض على قائدي عدة مركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، بعد ورود شكاوى ضدهم.

‏ومن بين المخالفات:  شطف شاحنة صهريج للصرف الصحي بسرعة 203km، والقيادة ليلاً بدون لوحات بسرعة 184km في محافظة ينبع بالمدينة المنورة، فضلًا عن ‏بلاغ آخر بالقيادة فوق سرعة 230km عمدًا وترويع الراكب المرافق والقيادة ليلاً بسرعة 238km.

‏ويأتي ذلك بالإضافة إلى بلاغ بالقيادة ليلاً فوق سرعة 200km في منطقة عسير، وآخر ‏بتركيب تجهيزات أمنية خاصة بمركبات الدولة (سِفتي) في حائل، والتفحيط وترويع سالكي الطريق ونشره في منصات التواصل الاجتماعي "تيك توك" وذلك في رفحاء، إلى جانب عدة مخالفات أخرى.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله ١٠٠ ٪ان شاء الله كمان في جدة أن شاء يا رب والله قنبلة موقوتة
احمد محمد
الإتحاد هذا الموسم افضل وستتحسن النتائج بإذن الله فقط الصبر ياجماهير العميد
Roma
مبسوطين ذحين فشلتونا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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