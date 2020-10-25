جوجل يحذف ألعابًا تنتهك خصوصية الأطفال

واشنطن (صدى):
عملت شركة جوجل الأمريكية، على حذف مجموعة من الألعاب وتطبيقات "أندرويد" الشهيرة بعد الكشف عن انتهاك سياسات جمع البيانات وخصوصية الأطفال؛ حيث استخدمت إصدارات من مجموعة مطورين تقوم بجمع المعلومات وانتهاك حماية خصوصية جوجل وتتبع المستخدمين.
وتعد هذه مشكلة رئيسة للتطبيقات التي تستهدف جمهور ما قبل المراهقة (الأطفال)، فيما أكدت الشركة إنها تتخذ إجراءات إذا كان هناك تطبيق ينتهك السياسة، لافتة إلى أن هذه التطبيقات خرقت القاعدة التي تحظر استخدام المطورين للخدمات الموجهة للأطفال.
وكان موقع "يوتيوب" قد واجه معركة قانونية بسبب مزاعم بانتهاك حقوق الخصوصية والبيانات لملايين الأطفال البريطانيين؛ فمن المحتمل أن تتكبد الشركة الأم جوجل مبالغ طائلة تصل لنحو 3.2 مليار دولار.