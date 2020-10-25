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بالفيديو.. مقتل إيراني بعد تعذيبه على يد الشرطة الإيرانية

Time منذ ساعة
Views 1609
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بالفيديو.. مقتل إيراني بعد تعذيبه على يد الشرطة الإيرانية

وكالات (صدى):
أثارت الشرطة الإيرانية غضب الشارع الإيراني بعد أن قتلت شاب إثر التعذيب والصعق بالكهرباء أمام حشد من المارة .

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب الإيراني وهو مقيد اليدين ورشت عليه الشرطة الفلفل وصعقته بالكهرباء حتى فقد وعيه وعندما نقلته عبر سيارة الإسعاف بعد ساعة من التقييد بجانب عمود قام أفراد الشرطة بضربه حتى توفي بمجرد وصوله المستشفى .

وكشفت مصادر أن الشاب كان على خلاف مع عائلة زوجته وعندما تدخلت الشرطة قامت بتقييد الشاب بطريقة مهينة لمدة ساعة كاملة وواصلت تعذيبه .

وأثارت الواقعة غضب كبير بين الإيرانيين وسط تداول الفيديو على نطاق واسع .

 

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
والله ١٠٠ ٪ان شاء الله كمان في جدة أن شاء يا رب والله قنبلة موقوتة
احمد محمد
الإتحاد هذا الموسم افضل وستتحسن النتائج بإذن الله فقط الصبر ياجماهير العميد
Roma
مبسوطين ذحين فشلتونا
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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