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أسباب استبعاد الموظف من نظام التأمينات

Time منذ 18 دقيقة
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أسباب استبعاد الموظف من نظام التأمينات

الرياض (صدى):
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أسباب استبعاد الموظف من نظام التأمينات عند تركه العمل

وتضمنت الأسباب :" إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه، ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة، والفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل".

وأضافت أن أسباب الاستبعاد تشمل كذلك فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، مشيرةً إلى أنه يتم فصل العامل بموجب هذه المادة، بالإضافة إلى الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده، وبعد موافقة صاحب العمل، والوفاة الطبيعية في حال وفاة العامل وفاة طبيعية، والوفاة بسبب إصابة عمل، إذا توفي العامل بسببٍ له علاقة بالعمل، أو إفلاس المنشأة في حال إشهار المنشأة وفق الأنظمة، وإعادة هيكلة المنشأة إذا كانت المنشأة في حالة لإعادة الهيكلة الإدارية، أو إنهاء نشاط المنشأة نهائيّاً.

جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المستفيدين حول رغبته من فصل موظف عن المادة السابعة ، وهو مدعوم من ساند ، فهل يعتبر ذلك مخالف.

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
الله يطول في عمر محمد ابن سلمان الي رجع لكل امير حقيقتة الطبيعية وخلا الاشكال هذي تسكع من رماح الي ضهرة البديعة ههههههه لا وبعد خله يمشي بدون فنيلة بنسبة للكورة شعلهم في حريق كل الاندية
ابوسامي
بيض الله وجهك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
**""'سهم'""**😊
هزلت ..... عندما تخرج المرأه عن مسارها المحدد لها في هذي الحياة وجرها الى عادات غير طبيعتها وتكوينها فهذا استدراح لها الى ماهو اخطر من ذلك . ولكم في نساء الغرب عبرة ... انظروا الى حالهم وحياتهم التعيسة .. نسأل الله العافية
kkkk
عشان المال الحرام والله اعلم

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