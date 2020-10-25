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إعلان مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني 1442هـ بـ "تقني القصيم"

Time منذ 3 ساعات
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إعلان مواعيد القبول للفصل التدريبي الثاني 1442هـ بـ "تقني القصيم"

بريدة (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج البكالوريوس والدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وأفاد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس تبدأ من يوم الأحد الموافق 22 ربيع الأول وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 2 ربيع الثاني ، بينما ستكون لمرحلة الدبلوم في الفترة الصباحية والفترة المسائية ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 7 ربيع الثاني وحتى يوم الثلاثاء الموافق 16 ربيع الثاني في خمس كليات تقنية وفرعين للبنين وثلاث كليات تقنية للبنات، وكذلك خمسة معاهد، أربعة منها صناعية ثانوية ومعهد للعمارة والتشييد .

وبيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هنا .

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
الله يطول في عمر محمد ابن سلمان الي رجع لكل امير حقيقتة الطبيعية وخلا الاشكال هذي تسكع من رماح الي ضهرة البديعة ههههههه لا وبعد خله يمشي بدون فنيلة بنسبة للكورة شعلهم في حريق كل الاندية
ابوسامي
بيض الله وجهك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
**""'سهم'""**😊
هزلت ..... عندما تخرج المرأه عن مسارها المحدد لها في هذي الحياة وجرها الى عادات غير طبيعتها وتكوينها فهذا استدراح لها الى ماهو اخطر من ذلك . ولكم في نساء الغرب عبرة ... انظروا الى حالهم وحياتهم التعيسة .. نسأل الله العافية
kkkk
عشان المال الحرام والله اعلم

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