«المسند» يحذر من انتشار الأنفلونزا ويكشف خريطة الطقس في أيام

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم أرجاء الوطن العربي .
وتوقع " المسند " أن تتأثر الأراضي السعودية المتاخمة للأردن بتشكل سحب قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة في مجال " القريات ، وطريف ، وطبرجل ، ومحمية طبيق ، كما تتكون السحب على شمال تبوك .
وحذر " المسند " من زيادة انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذا الأيام .
كما نبه أن دخول وقت صلاة الظهر أبكر هذا الأسبوع خلال العام، وسيستمر حتى قريباً من منتصف نوفمبر.