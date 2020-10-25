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بالفيديو.. الشاعر المريخي يهاجم المدافعين عن ماكرون بعد الإساءة للرسول

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشاعر المريخي يهاجم المدافعين عن ماكرون بعد الإساءة للرسول

علي القحطاني (صدى):
هاجم الشاعر الشهير خالد المريخي، اليوم الأحد، المعارضين لحملة المقاطعة الفرنسية احتجاجا على الاساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؛ مستنكرًا إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسلمين والرسول.

وانتقد الشاعر خالد المريخي الآراء المدافعة عن تصريحات ماكرون من الكتاب العرب والمسلمين قائلا: "من يبرر تصريحات ماكرون .. لايستحق ان يكون مسلم"؛ فيما كان ماكرون أطلق تصريحات في حفل تأبين المعلم الذي قتل على يد شاب مسلم.

وصرح ماكرون، في تصريحات أغضبت الأمة الإسلامية: " الإسلاميون يميزون بين المؤمنين والكفار ويغوضون في الجهل ويربون كره الآخر وسندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة ونرفع راية العلمانية عاليًا، لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات حتى وإن تقهقر البعض ".

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أحدث التعليقات

ابوسلطان
الله يطول في عمر محمد ابن سلمان الي رجع لكل امير حقيقتة الطبيعية وخلا الاشكال هذي تسكع من رماح الي ضهرة البديعة ههههههه لا وبعد خله يمشي بدون فنيلة بنسبة للكورة شعلهم في حريق كل الاندية
ابوسامي
بيض الله وجهك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يبارك لهم فيها
**""'سهم'""**😊
هزلت ..... عندما تخرج المرأه عن مسارها المحدد لها في هذي الحياة وجرها الى عادات غير طبيعتها وتكوينها فهذا استدراح لها الى ماهو اخطر من ذلك . ولكم في نساء الغرب عبرة ... انظروا الى حالهم وحياتهم التعيسة .. نسأل الله العافية
kkkk
عشان المال الحرام والله اعلم

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